Marieke van der Putten stopt bij Glock: ‘Toto Jr naar Edward’

Wie Glock’s Horse Performance Centre zegt, zegt automatisch ‘Marieke van der Putten’. Maar aan die samenwerking komt nu een einde. Het is voor de 34-jarige amazone tijd om haar eigen vleugels uit te gaan slaan.

Oud en wijs genoeg

Van der Putten werkte de afgelopen zeven jaar als stalruiter bij de internationale stal en boekte vele successen met hun paarden. Zo won ze twee weken geleden nog de ISAH Hengstencompetitie met Glock’s Toto Jr en Glock’s Trafalgar, maar boekte ze ook op het hoogste niveau mooie successen. Met OO Seven-nakomeling Ambria werd zij onlangs opgenomen in het A-kader, terwijl zij ook met Zingaro Apple hard op weg was naar zo’n zelfde prestatie. Nu is het tijd voor de amazone om voor zichzelf te gaan beginnen.

‘Dit besluit is in heel goed overleg gegaan. Ik werk nu al bijna zeven jaar bij Glock en zat al een tijdje na te denken om een stap verder te gaan maken. Het wordt nu tijd om dat te gaan doen. Ik denk dat ik nu wel oud en wijs genoeg ben om op eigen benen te kunnen staan.’ vertelt Van der Putten lachend. ‘Op een gegeven moment moet je de keus maken: blijf ik hier nog 10 jaar of ga ik wat voor mijzelf doen? Nu is het moment om daar aan te gaan beginnen en die knoop door te hakken.’

Grote beslissing

‘Het is heel moeilijk om dit achter me te laten. De beslissing is best wel groot, want ik ben me er van bewust dat ik bij een van de beste stallen ter wereld wegga. Ik heb daar alle hulp en benodigdheden én fantastische paarden tot mijn beschikking en ik heb het er vreselijk naar mijn zin, maar ik wil eigenlijk ook wat voor mijzelf hebben. Zodat je zelf kunt beslissen wanneer een paard wel of niet weggaat. Ik denk dat iedereen die stap wel een keer wil maken.’

Nog geen concrete plannen

Grote toekomstplannen heeft Van der Putten nog niet: ‘Ik heb eigenlijk nog geen concrete plannen. Nu mijn vertrek openbaar is gemaakt denk ik dat er vanzelf wel mensen met voorstellen komen. Het wordt even afwachten en aanhoren en dan langzaam aan gaan beslissen. Het vertrek bij Glock gaat in hele goede harmonie en we hebben dan ook besloten dat we elkaar blijven helpen tot we beiden iets nieuws hebben. Binnen nu en twee á drie maanden zal het denk ik helemaal stoppen, maar dat ligt er ook een beetje aan hoe het voor beiden loopt. We willen het elkaar niet moeilijk maken en ik wil in de toekomst ook graag bij ze blijven lessen.’

Zonder Glock is Van der Putten paardloos. Haar focus in de toekomst ligt op het trainen voor klanten en wellicht ook nog een eigen paard. ‘Toen ik enkele jaren voor Edward en Nicole werkte heb ik mijn eigen paarden weggedaan. Ik had het zo druk met werken, dat er geen tijd was voor mijn eigen paarden. Misschien wil ik wel weer een of twee paarden voor mezelf. Zodat je zelf kan beslissen of je er eentje doorrijdt of verkoopt. Maar dat moet allemaal op mijn pad komen.’

Toto Jr

Op de vraag wie Van der Puttens paarden over gaat nemen, kan de amazone geen antwoord geven. ‘Daar kan ik niet zoveel over zeggen. Ik denk dat Edward Toto Jr gaat overnemen. Dat was altijd al de bedoeling namelijk.’

Foto: Digishots

Bron: Anniek van Schaik voor Hoefslag. Overname zonder bronvermelding en toestemming is niet toegestaan.