Nations Cup voor U25 dressuur op CHIO Aken

Het CHIO Aken heeft niet voor niets de slogan ‘Weltfest des Pferdesports’. De geweldige paardensport accommodatie in de Aachener Soers staat al jaren garant voor topsport en vernieuwing. En ook dit jaar komen ze weer met een primeur: de Nations Cup voor U25 dressuur.

De afgelopen jaren nam de dressuur in populariteit enorm toe. Vanaf 2010 maken ook de rubrieken voor jonge ruiters en amazones deel uit van het programma. Vorig jaar werd het eerste Europees kampioenschap voor U25-combinaties in Aken gehouden. En in navolging van dat succes komt er nu een Nations Cup voor de aanstormende talenten.

‘Het is voor ons van belang deze wedstrijd een prioriteit te maken’, aldus voorzitter Frank Kemperman. ‘Een prijs als deze in Aken biedt ons de gelegenheid om onze ‘future stars’ nog beter voor te bereiden op de toekomst. Enkel zo kunnen we de dressuursport naar een topniveau brengen.’

Op woensdag 19 juli wordt gestart met de U25 Nations Cup in Aachen. Vervolgens zijn het de senioren die in actie komen en op vrijdag staat de Grand Prix op het programma.

Bron: Persbericht CHIO Aken

Foto: DigiShots