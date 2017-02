Fine Time vliegt naar Florida voor Katherine Bateson-Chandler

Eurodressage meldt dat de Amerikaanse Grand Prix amazone Katherine Bateson-Chandler de zesjarige Fürstenball-dochter Fine Time onder het zadel krijgt. Haar sponsor Jane Clark heeft de Oldenburger merrie voor de amazone aangekocht als hoop voor de toekomst.

Helgstrand

Als vierjarige behaalde Fine Time onder Andreas Helgstrand’s assistent-trainster Emma Ahlberg een zesde plaats bij de Deense jonge paardencompetitie in 2015. Onder Simone Pearce (Australische stalamazone bij Helgstrand) behaalde Fine Time in augstus 2016 in Ermelo bij het kampioenschap jonge dressuurpaarden een ex aequo elfde plaats in de finale voor vijfjarige en later dat jaar een zevende plek op het Deens kampioenschap in Odense.

Quarantaine

Bateson-Chandler probeerde Fine Time al uit in december vorig jaar. De merrie kwam pas eergisteren uit quarantaine. Ze was eerst eigendom van Dagmar en Hans-Werner Müller maar vlak voor Ermelo verkocht Helgstrand haar aan zijn in Frankrijk gestationeerde Deense zakenpartner Bolette Lyngby Wandt.

Enthousiast

De in Wellington, Florida, woonachtige Bateson is enthousiast over haar nieuwe aanwinst en verklaart dat Fine Time drie fantastische gangen heeft, een geweldig karakter heeft en ze zich niets meer kan wensen.

Ben Maher

Jane Clark, die ook sponsor is van de Britse springruiter Ben Maher stelde vorig jaar Tic Tac du Seigneur, de sBs gefokte zoon van Clinton in februari onder het zadel bij de Brit.

Bron: Eurodressage

Foto: Digishots