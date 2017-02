Nicole den Dulk: ‘In galop met Bubbles en hij dééd het gewoon!’

Paralympisch amazone Nicole Den Dulk, die tijdens de Paralympics in Rio de Janeiro de bronzen teammedaille met haar Wally (Wallace N.O.P. v. Future) behaalde, gaat nu ook haar pijlen richten op de reguliere dressuur.

Niet alleen met deze veertienjarige KWPN ruin maar ook met de ruin Bubbles (Faust v. Fidertanz) gaat ze het reguliere circuit in. Afgelopen zaterdag heeft ze beide paarden voor het eerst meegenomen naar concours in Someren. Niet zonder succes, zoals bleek met het behalen van een eerste én een tweede plek met Wally in de klasse B.

Galop

‘Er zijn een aantal oefeningen die ik nog niet goed onder de knie heb en daarom ben ik met Bubbles HC gestart in het L1. Ik had ook met hem nog niet vaak gegaloppeerd dus dat was nog even uitproberen. Maar het ging goed! Hij deed het gewoon en begint mij steeds beter te begrijpen. Bovendien leert hij ook snel’, aldus Den Dulk. ‘Met Wally oefende ik verleden jaar al met de galop en die reageert gewoon heel goed op mijn stem. Beide paarden galopperen fijn. Het is ook wel grappig dat het een heel verschil is hoe ze reageren op aanwijzing voor galop aan de longe of dat je in het zadel zit’.

Doha

Den Dulk vervolgt: ‘Ik start nu bijna elk weekend met beide paarden, volgende week in Hulten, om zo het wedstrijdritme aan te houden, ook gezien de parawedstrijden die er nog bijkomen’. Er staat over twee weken een wedstrijd met Bubbles in Doha (Qatar) op het programma en het wedstrijdritme is voor mij best heel belangrijk om met de spanning te kunnen omgaan. Dit is de eerste internationale wedstrijd en dan volgt er elke maand wel een’.

Kilometers maken

Het gaat nu een drukke tijd worden maar Den Dulk vindt het essentieel om veel kilometers te maken en op die manier, zeker wat betreft Bubbles, méér een team te worden.

Nog niet zo lang geleden is ze van trainer gewisseld en met Annemarie Hannen wil ze nu de puntjes op de i zetten. ‘De klik is er en we gaan gewoon lekker verder’ aldus Den Dulk.

Fifty Fifty

Haar paard Fifty Fifty is in oktober verkocht naar Amerika. ‘Daar had ik in het begin wel moeite mee. Maar ik krijg bijna wekelijks foto’s of informatie van de nieuwe eigenaren. Het gaat goed met hem, ze maken veel buitenritjes, hij heeft een mooie stal en aan zijn dikke buik te zien heeft hij het er wel naar zijn zin’, besluit Den Dulk lachend.

Foto: DigiShots