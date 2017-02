Monsterscore voor Collins-Strijk bij Grand Prix-debuut

Met een enorme voorsprong schreef Leida Collins-Strijk de Grand Prix op haar naam in Wellington gisteren. Zij bereed de KWPN-ruin West Side (v. Florett Ass).

De score voor de Nederlandse amazone, die de winters in het zonnige Florida doorbrengt met haar gezin, bedroeg maar liefst 75,100%. De voorsprong op de nummer twee, Patricia Ferrando uit Venezuala bedroeg meer dan acht procent. Zij bereed de Hannoveraner ruin Alpha’s Why Not (v. Waikiki).

‘Beter dan ooit’

Collins-Strijk omschreef in een interview met Hoefslag vorige week de vorm van haar veertienjarige zelf gefokte ruin ‘beter dan ooit’. Het was de eerste keer dat ze West Side in de koningsrubriek van de dressuur uitbracht. In 2014 waren er ook al veelbelovende scores in de Lichte Tour op CDI-wedstrijden in Wellington, met resultaten in de 70%.

Uitslag GDF5 National Grand Prix Wellington.

Foto boven: DigiShots

Foto naast: privébezit