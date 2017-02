Subtop: Nikki Schaap kijkt uit naar les van de bondscoach

Precies een jaar geleden maakte ze haar debuut in het ZZ-Zwaar met Chocolate Cookie RDP, op precies dezelfde subtop wedstrijd, in Uden. Toen won Nikki Schaap. Op dezelfde wedstrijd was ze nu weer super op dreef, met een score van 71,25% in de Grand Prix.

Nikki Schaap vormt sinds begin vorig jaar een combinatie met de bruine sterruin Chocolate Cookie RDP. Zijn vorige amazone Madelon Franke bracht hem uit bij de Junioren. Stalamazone van fokker/eigenaar Karin Retera, Nikki Schaap, nam de teugels over in januari 2016. Hun wedstrijdcarrière verloopt in een sneltreinvaart: ZZ-Zwaar, Lichte Tour, en sinds een half jaar Grand Prix.

Talent voor piaffe-passage

Nikki vertelt over haar proef: ‘Choco voelde supergoed aan, hij was scherp en eigenlijk heet zat. Maar ik kon er fijn aan blijven rijden. Hij heeft ontzettend veel talent voor piaffe en passage, daar hadden we 8-en 8,5-en voor. Hoewel hij nog sterker moet worden, zijn ook zijn overgangen al mooi vloeiend. Waar we nog op kunnen winnen, is de afwerking en het totaalbeeld. Omdat hij soms nog wat spanning krijgt, gaat dat ten koste van de gedragenheid. Het mag allemaal nog wat meer verzameld. Maar ik ben echt hartstikke blij met zo’n mooie score, hij moet nog tien jaar worden!’

Karin Retera is naast eigenaar van Choco en werkgever van Nikki degene die de combinatie traint en ze is er ook bij op wedstrijd. ‘We werken al vier jaar samen, dus ik heb aan een half woord genoeg. Bij het losrijden heb ik zo’n oortje in; Karin hoeft echt niet een heel verhaal te houden, een kleine aanwijzing af en toe is genoeg.’ Morgen zal ze voor het eerst sinds lange tijd eens bij een andere instructeur trainen: bondscoach Rien van der Schaft. ‘Daar kijk ik heel erg naar uit, al is het tegelijkertijd ook spannend. Ik hoop dat ik tips krijg over hoe ik die spanning die Choco soms heeft kan omzetten in ontspanning. Want Choco kan nog heel veel beter, daar zijn zowel Karin als ik van overtuigd!’

Genieten van Choco

Nikki doet het kalm aan met de ruin. ‘Hij biedt veel aan, maar bijvoorbeeld de indoor kampioenschappen kwamen voor ons nog te vroeg. We richten ons op het buitenseizoen en wie weet het NK. Ik ben ambitieus, maar wil ook genieten van dit paard. Het rijden met Choco is iets waar ik altijd weer naar uitkijk. Hij is speels en vrolijk, ook in de omgang. Het is een heel blij paard, en wat is er nou leuker dan dat?’

De tweede score in de Zware Tour was voor Kirsten Beckers met de volle zus van Olympiadepaard Cosmo van Sönke Rothenberger, DiMare (v. Van Gogh). Ze maakte haar wedstrijddebuut met de bruine merrie van Bert Rutten en behaalde in de Intermediaire II ruim 70%. Margo Timmermans deed ook weer goede zaken met haar Dreamcatcher-zoon Catch Me (68,5%).

Elastico en Evanel’s Blackie

In het ZZ-Zwaar was de winst in de ene proef voor Marie-Louise Philipsen met Andreo (v. Sandreo), met 66,36%. Het oranje lint in de andere proef was voor Lieke van Rixtel met Daddy Cool (v. Cupido), met 66,14%. Deze combinatie behaalde ook nog eens een derde stek. De tweede prijzen waren voor Kiki Donze met Ephi’s Dario (v. Tango) met 65% en Neelke van Knollenburg met Etwoolya SVK (v. Painted Black).

De Lichte Tour leverde winst op voor Saskia van Es met de AES-gekeurde hengst Elastico, een zoon van Johnson. Met een prachtige score van 71,25% gaf ze Lina Uzunhasan met Donna-Ray (v. United) het nakijken. De Young Riders-amazone die binnenkort voor de Verenigde Staten gaat starten, behaalde 69,28% en werd op de voet gevolgd door Wendy van Diessen met Painted Black-zoon Evanel’s Blackie W. Theo Hanzon kon tevreden zijn met de eerste wedstrijd met de van Gerrel Vink overgenomen Double D. Zijn proef met de Lord Leatherdale-hengst was goed voor 65,66%.

Ook in de Intermediaire I kon de jury hoge punten kwijt aan de winnares: Ilse van Cranenbroek stuurde Emerald S (v. Ampère) naar 72,83%. Voor Vienna Romp met Darshan (v. Vivaldi) bedroeg het resultaat 65,46%.

