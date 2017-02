Haflinger Lutz zet beste beentje voor in Intermediaire I *video*

Een bijzondere verschijning op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington. Tussen de grote warmbloeden in het Intermediaire I reed daar Susanne Hamilton met Lutz, een Haflingerruin.

De combinatie scoorde 68,158% en viel daarmee net buiten de prijzen, maar liet een hoop concurrenten achter zich, waaronder de Nederlandse Yvonne de Haan.

Wel wat stevig

Susanne Hamilton reisde in de zomer van 2015 af naar Duitsland met een missie: een elegante zwarte merrie kopen voor haar klant Bettina Hinckley. Het liep echter iets anders, Hinckley kreeg een foto toegestuurd van Lutz, een stevige Haflingerruin. ‘Het enige dat klopte was dat hij gemakkelijk uit te zitten was’, aldus Hamilton.

‘Toen ze mij een foto van hem liet zien zei ik: “Hij is wel wat stevig, vind je niet?” Maar ze zei: “Dit paard is ongelooflijk, hij kan alles! En als je hem koopt, kun je hem altijd nog doorverkopen want het is een geweldig paard’, vertelt Hinckley. Zo gebeurde het dat de Haflinger de reis over de grote plas maakte, waar het al gauw liefde op het eerste gezicht was.

Kampioen

Onder Susanne Hamilton maakte Lutz begin 2016 zijn Amerikaanse wedstrijddebuut en niet zonder succes. Er werden gelijk goede scores behaald en tijdens de dressuurkampioenschappen van regio 8 in Saugerties versloeg Lutz alle concurrenten en werd kampioen in de Intermediaire I en Prix St. Georges.

Lutz en Susanna Hamilton in actie tijdens de dressuurkampioenschappen:

Bron: Hoefslag / Chronofhorse