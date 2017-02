‘Totilas hoeft zich niet meer te bewijzen’

Totilas‘ sportcarrière mag dan niet bevredigend afgesloten zijn, als vaderdier stelt hij allerminst teleur. Hij hoeft zich dan ook niet meer te bewijzen, aldus Paul Schockemöhle.

Hij zorgde al voor een grote schare aan kinderen. Vorig jaar alleen al kwamen er 200 jonge Totilassen ter wereld. Op de keuringen vallen zijn kinderen op en hij lijkt zijn Rittigkeit en gouden karakter te vererven. Op de KWPN hengstenkeuring liepen zijn zonen Governor, Glock’s Trafalgar en Glock’s Toto Jr. naar hoge punten in de competitie. Total US won een week eerder de Subli Cup finale van de vierjarigen.

Dekgeld een schijntje

Na het EK in Aken in 2015, waar Totilas geblesseerd moest afhaken na een goede Grand Prix, zag Schockemöhle zich genoodzaakt het dekgeld van de Gribaldi-zoon te verlagen van 8000 naar 2500 Euro.

Om hem aan de Franse fokkers te laten zien was nooit de bedoeling, zegt mede-eigenaar en exploiteur Paul Schockemöhle. Foutje van een medewerker, die een optreden in St-Lô beloofd had aan de organisatie. De hengst hoeft zich niet meer en plein public te laten zien, noch onder het zadel, noch aan de hand.

Lees meer op Der Welt

Bron: Der Welt

Foto: Jessica Pijlman/Made by Jessy