Sönke Rothenberger: ‘De batterijen van Cosmo zijn weer opgeladen’

Sönke Rothenberger kijkt uit naar het nieuwe seizoen. Hij heeft met ‘oude’ vlammen Favourit en Cosmo én nieuwe paarden Santiano en Zgander genoeg ijzers in het vuur. In maart start voor de jonge ruiter het seizoen, in het Spaanse Valencia.

Hij neemt daar Cosmo mee om hem voor te bereiden op de outdoorwedstrijden. Daarnaast wordt Santiano waarschijnlijk meegenomen. ‘Ik weet nog niet of hij alleen meegaat om te trainen of dat ik hem daar ook al zal starten’, laat Rothenberger op Dressursport-Deutschland weten. ‘We gaan met een vrachtwagen vol paarden, ook die van mijn zussen, dus ook of Favourit meegaat staat nog niet vast.’

Voor Cosmo wordt Spanje de eerste wedstrijd. ‘Na Rio heeft hij vakantie gekregen en in de winter heb ik hem opgepakt en vooral veel interval training gedaan om zijn conditie op te bouwen. Voor hem stond er nog weinig dressuurtraining op het programma. De oefeningen kent hij immers toch wel.’

Conditietraining

Naast het schakelen om de conditie op peil te krijgen, heeft Oberbereiter van de Spaanse Rijschool Andreas Hausberger met de negenjarige ruin aan de hand gewerkt. ‘De paarden vinden het leuk om met hem te trainen; vooral voor de jonge paarden is het erg goed. Cosmo is sterker geworden, is weer meer uitgezwaard. Zijn batterijen zijn weer opgeladen.’

Van zijn nieuwe paard Santiano verwacht Sönke veel. ‘Hij is vooral in de oefenigen die dubbel tellen geweldig.’ Met hem wil de ruiter meedoen aan de selecties om de Louisdor-Preis.

Bron: Dressursport-Deutschland

Foto: Sabine Timman