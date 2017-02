Wedstrijdpensioen voor NRPS-gekeurde Wup

De NRPS-gekeurde Wup gaat met wedstrijdpensioen, zo laat Romee van Paassen weten aan TopTalent Dressage. De inmiddels zestienjarige hengst zal zijn dagen gaan slijten op de weide en met wat recreatief werk.

Drie jaar geleden werd de Welt Hit II-zoon via de Excellent Dressage Sale geveild en kochten Van Paassens ouders de bruine hengst voor haar. ‘Drie jaar geleden had ik tranen van geluk, meneer Wup werd mijn team maat. Wat heeft hij mij veel geleerd en mooie momenten gegeven. Helaas kan geluk niet altijd op en heeft Wup het moeilijk. Wat mij veel verdriet doet. We doen er alles aan om hem weer beter te laten voelen. Zodat hij weer een happy paard word en nog kan genieten van zijn leven. Hij is namelijk nog jong genoeg om lekker in het weiland te staan en plezier ritjes te maken. Dat heeft hij namelijk zeker verdiend.’

Onder Joyce Heuitink presteerde Wup op Grand Prix-niveau. Van Paassen reed met de hengst bij de jeugd.

