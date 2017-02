Nieuw toekomstpaard voor Dorothee Schneider

Dorothee Schneider (archieffoto met Showtime) heeft de teugels van de negen jaar oude Faustus overgenomen. De bruine ruin kwam enkele maanden geleden op haar pad en mocht in Ankum zijn debuut maken.

Daar reed de combinatie mee in de Intermédiaire II-rubriek en mochten zij met een score van 73,421% de overwinning mee naar huis nemen. De zoon van Falsterbo is in eigendom van Bernd Heicke van stoetrij Fohlenhof in Haßloch. Onder Dirk Linden werd Faustus opgeleid tot Grand Prix-niveau.

Foto: Digishots

Bron: St-Georg