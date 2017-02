Verontwaardiging om afwijzing Johnny Walker: ‘Meten met twee maten’

Apache-zoon Johnny Walker – V werd tijdens de derde bezichtiging in Den Bosch niet aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. De reden? De keuringscommissie vond de moederlijn niet interessant genoeg opgebouwd. Fokker Manon Verzendaal begrijpt er weinig van.

Wel of geen bloedspreiding?

‘Het KWPN zegt op zoek te zijn naar hengsten met een duidelijk andere bloedopbouw. Anders dan de overbekende nakomelingen van Jazz. Juist mijn merrie voldeed daar aan.’ Johnny Walker – V werd namelijk gefokt uit een combinatie tussen Grand Prix-hengst Apache en Nickeiy, een dochter van springhengst Goldstar en zelf uitgebracht op Lichte Tour-niveau. Grootmoeder Vickeiy (v. Jashin) bracht daarnaast nog een Z2-paard en is tevens grootmoeder van Grand Prix-paard Tamara (v. Welthit II). ‘Ze willen meer bloedspreiding, meer Duits- en springbloed. Toch wordt hij afgewezen op de bloedvoering in de moederlijn. Willen ze dan alleen maar dezelfde hengsten? Ik denk dat het dan snel afgelopen is met het KWPN.’

Meten met twee maten

Naast de bloedvoering viel de keuringscommissie ook over de lage verwachtingswaarde van 129 in deze merrielijn. Opvallend genoeg werd een andere Apache-zoon met dezelfde verwachtingswaarde wél doorverwezen naar het verrichtingsonderzoek. ‘Er kon door ons weinig consistentie in de keuzes van de selectiecommissie worden ontdekt. Er werden hengsten met eenzelfde of zelfs lagere verwachtingswaarde toegelaten tot het verrichtingsonderzoek.’

Vol met chips

Ook over het nieuws dat het D-OC predicaat dankzij een miscommunicatie pas vanaf het verrichtingsonderzoek gaat meetellen is Verzendaal verbaasd. ‘Iedereen bereidt zich lang voor op de bezichtigingen. Doordat er werd gezegd dat het D-OC predicaat een wachttijd had van acht weken zijn wij al in oktober hiermee begonnen, omdat je niet te laat wil zijn. Vervolgens wordt er niet eens naar gekeken in de bezichtigingen. Hoe kan dit? Het KWPN verandert de spelregels gewoon tijdens het spel.’ Volgens Verzendaal komt dit de selectie niet ten goede. ‘Het is zoveel belangrijker dat de jonge hengsten gezond zijn, in plaats van kijken naar hoe zij eruit zien. De aankomende jaargang zit wellicht vol met chips. Ik weet in ieder geval een ding zeker: ik ga geen hengst uit deze jaargang gebruiken als fokker.’

Verzendaal verkocht Johnny Walker – V uiteindelijk via de KWPN Select Sale. ‘Ik had hem in eigendom met iemand anders en daarom hebben we uiteindelijk samen besloten hem daadwerkelijk te verkopen. Het is jammer dat hij niet is doorverwezen, want het scheelt voor de fokker héél veel geld als hij wel toegelaten wordt. Dat loopt best wel in de papieren. Hij is dan voor de markt gewoon meer waard.’

