Hoe gaat het met… Mistral Hojris? *video*

Het is al ruim drie jaar geleden dat Mistral Hojris van de Britse amazone Laura Tomlinson-Bechtolsheimer de sport vaarwel zei. Zijn grootste wapenfeit is teamgoud en individueel brons op de Olympische Spelen in Londen in 2012, de Spelen die o zo succesvol verliepen voor de Britse paardensport.

‘Hij is dan misschien met pensioen, maar laat nog altijd graag zien wat hij kan’, post de amazone op haar Instagram, bij een filmpje waarin ‘Alf’ naar de wei walst. Zijn begeleider heeft nog aardig moeite om hem in toom te houden, terwijl Alf naast hem aan het showen is. Die passage gaat de vosruin nog prima af.

De nu 22-jarige DWB-zoon van Michellino wordt nog af en toe gereden en maakt voornamelijk buitenritjes. Het liefst wat hij doet is ‘paard zijn’ en lekker in de wei lopen, weer of geen weer!

Laura Tomlinson, die volgende maand haar tweede kind verwacht, richt zich inmiddels op de opvolgers van Alf: Rosalie B (v. Rubin Royal), Unique (v. Carpaccio) en natuurlijk ‘onze’ Duval’s Capri Sonne Jr. (v. Rhodium).

Filmpje van Alf in passage naar de wei.

Instagram Laura Tomlinson

Foto: Remco Veurink