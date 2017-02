Tommie Visser: ‘Top’s Zoë deed het fantastisch!’ *video*

Op de KWPN Stallion Show waren zaterdagavond natuurlijk alle ogen gericht op superstar Valegro met Charlotte Dujardin. Hij was echter niet de enige Negro-nazaat die de aandacht trok.

In de show rondom Valegro was Top’s Zoë een van de opvallende deelnemers. De vosmerrie met de hoge witte benen, de brede bles en de expressieve bewegingen werd tot een jaar geleden door Theo Hanzon uitgebracht, met enkele Grand Prix-scores boven de 70%.

‘Geen haast’

In Den Bosch was het Tommie Van Puijenbroek-Visser die Zoë presenteerde. Hij kreeg de merrie na Hanzon onder het zadel. ‘Ze deed het echt super in Den Bosch, in die ‘toeters en bellen’-omgeving. Het was natuurlijk geweldig spannend, zo’n entourage, maar ze viel me alles mee en deed het fantastisch!’

Visser noemt Zoë een geweldig paard. ‘Eigenlijk is ze helemaal niet kijkerig of bang of zo, maar wel een beetje een binnenvetter. Dat is ook waarom ik haar nog niet op wedstrijden rijd; ze moet me nog beter vertrouwen en niet in paniek te raken als ze een foutje maakt. Ik ga haar pas starten als ik het gevoel heb dat alles klopt en haar lekker een proef kan doorsturen. Ik heb geen haast en haar eigenaresse gelukkig ook niet.’

Top fokmerrie

Zoë staat op Stoeterij De Begijnhoeve met het oog op het spoelen van embryo’s. Ze bracht eerder al bijvoorbeeld de Johnson-zoon Eddieni, die met Theo Hanzon eveneens zeer succesvol was, eerst op jonge paarden-wedstrijden en later in de Lichte Tour. Hij werd vorig jaar verkocht aan de Spanjaard Agusti Elias. Tommie rijdt daarnaast de zesjarige Top’s Gentle (v. Jazz), die hij een zeer fijn en talentvol paard noemt. ‘Ook die rijd ik met ontzettend veel plezier. Wellicht dat ik hem een keer in het ZZ-Licht ga starten, ook hiervoor geldt: het is geen must om hemn in de ring te laten zien.’

Filmpje van Tommie Visser met Top’s Zoe tijdens de Negro-show op de HK:



Foto: Jessica Pijlman/Made by Jessy