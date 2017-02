Anna Zibrandtsen maakt debuut met Dorado

De KWPN-gekeurde Dorado zal dit weekend zijn debuut maken onder zijn nieuwe amazone. De Krack C-zoon werd in september vorig jaar verkocht aan de Deense amazone Anna Zibrandtsen, nadat hij tot en met Lichte Tour-niveau werd opgeleid door Emmelie Scholtens.

De combinatie heeft inmiddels vijf maanden lang op elkaar ingespeeld kunnen raken en nu is het moment van hun eerste wedstrijd daar. Zondag zal Zibrandtsen de voshengst starten in het Deense Hedensted. Daar staat zij op de startlijst voor de NAF Five Star Prix St. Georges.

Op het concours komen meerdere grote namen aan de start. Zo maken Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz) en Blue Hors Zack (v. Rousseau) hun opwachting in de Grand Prix.

Foto: Digishots

Bron: Hoefslag