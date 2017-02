Zoë de Booij verkoopt Wodan: ‘Bij Hexagon ga ik voor de Grand Prix!’

Young Rider-amazone Zoë de Booij heeft haar Lichte Tour-paard Wodan verkocht. ‘Een moeilijke beslissing’, aldus de amazone. ‘Het lag niet in de planning om hem weg te doen, maar omdat ik fulltime bij Stal Hexagon ga werken, blijft er geen tijd over voor de paarden thuis. Ik krijg bij Leunus van Lieren zulke mooie kansen, die kan ik niet laten schieten!’

Met de zwarte Osmium-zoon was de 19-jarige Zoë zeer succesvol. Ze zat met hem in het Junioren-kader en was ook bij de Young Riders goed op weg, met al diverse B-kaderscores. Eind vorig jaar bezette de combinatie nog een tweede plek met bijna 70% in de Dressuurcup voor Lage Landen.

Ambitieus

De nieuwe amazone van Wodan wordt Frida Arnesen, een Noorse amazone die zich in het juniorenkader wil rijden. ‘Eigenlijk vergelijkbaar met mijn situatie’, aldus Zoë. ‘Ik was ook vijftien toen ik Wodan kreeg! Het gaat haar vast lukken; Wodan komt op stal bij de bondscoach van Noorwegen, die Frida gaat begeleiden.’

Ook de andere drie paarden die nog thuis staan, zijn of worden verkocht. De negenjarige Domestic (v. Vivaldi) is al weg. Hij vertrok vorige week naar Florida, waar Henriëtte Biekman van sponsor MacRider hem zal doorverkopen. Zoë: ‘Ik ga hem morgen achterna. Het is de bedoeling dat ik Domestic ga trainen en uitbrengen om hem in de picture te rijden.’

Rocky Mountains

Er staat nog een verre reis op het programma voor de jonge amazone. In de zomer gaat ze drie weken lang naar Canada om daar een dressuurruiterkamp te leiden. ‘De accommodatie ligt midden in de Rocky Mountains. Dus naast dressuurlessen geven in de baan denk ik dat er nog wel tijd overblijft voor mooie ruige ritten door de natuur. Ik kijk ook enorm uit naar dat avontuur. Daarnaast ga ik me storten op mijn werk bij Stal Hexagon. Want het doel is natuurlijk: Grand Prix-ruiter worden!’

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots