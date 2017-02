Andreas Helgstrand koopt drie hengsten op KWPN Stallion Show

Tijdens de KWPN Stallion Show kocht Andreas Helgstrand het op één na duurste paard op de KSS veiling, Jetlag (Fellini x Florencio). De hamer viel neer bij 150.000 euro. De driejarige zwarte werd niet aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Buiten de veiling om was de Deense groothandelaar, hengstenhouder, trainer en Grand Prix-ruiter ook al flink aan het handelen. Vrijdagavond kwam de koop rond van de nummer vier van de kampioenskeuring, cat. nr. 315 Jambeau (Apache x Hitchcock) en de spraakmakende 563 Jack Sparrow (Expression x Vivaldi). Deze laatste kreeg geen groen licht van de hengstenkeuringscommissie vanwege de inteelt op Vivaldi. Al tijdens de HK werd de expressieve voshengst wel geaccepteerd bij het Oldenburger Verband, waarvan de keuringscommissie in Den Bosch aanwezig was.