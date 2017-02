‘In de ring doet Trafalgar nog een stapje extra’

‘Hij liep super’, aldus een opgetogen Marieke van der Putten. Ze heeft het over de Totilas-zoon Trafalgar, winnaar van de hengstencompetitie klasse L. Met de genen van sjieke gitzwarte hengst zit het wel goed; oma Poetin II is -zoals de naam al zegt- een volle zus van miljoenenmerrie Poetin.

Schepje er bovenop

Maar goed, dat wil nog niet zeggen dat ze het ook nog fijn doen onder het zadel. Bij Trafalgar zit het wel goed met de rijdbaarheid in instelling; die scoorde een 8,5. ‘Bij het losrijden was hij al mooi bij de les’, aldus Marieke. ‘En in de ring doet hij er nog een schepje bovenop en wil hij geen fouten maken. Het is echt een superpaard!’

Hoewel de finale in deze wedstrijd naar een andere zoon van Totilas ging –Total U.S. met Dinja van Liere– kon de competitiewinst zijn halfbroer niet meer ontgaan. 83 punten was er voor het optreden in Den Bosch.

Drukte

De amazone neemt nog een slok water. Om haar heen worden de hengsten die ze in de klasse M gaat rijden, klaargemaakt. Van de een moet de voorpluk nog gevlochten worden; een ander wordt uit zijn strakke pak gehesen. Klassementsaanvoerder Glock’s Toto Jr. vindt al dat gedoe om hem heen prima en maakt zich niet druk. Straks is het zijn beurt.

Christine Dijk voor Hoefslag

Foto: DigiShots