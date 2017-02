Leunus van Lieren: ‘Helemaal zelf gemaakt!’

Glimmend neemt hij de felicitaties in ontvangst, Leunus van Lieren van Stal Hexagon. De door hem gefokte Capri’s Jim Beam werd zojuist op de KWPN Stallion Show aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Of hij het van tevoren verwacht had? Hij haalt z’n schouders op. ‘Je weet het nooit’, zegt hij. ‘Vorig jaar had ik er vier mee waarvan ik veel verwachtte en die strandden allemaal al in de eerste bezichtiging. Nu was het alleen Jim Beam, en hij redt het.’

De afstamming van de hengst kan in elk geval al bijna niet mooier: vader Capri Sonne Jr, de hengst die onder zijn hoede door Dinja van Liere naar huizenhoge scores in de Lichte Tour gereden werd en vorig jaar naar de Britse Olympische amazone Laura Tomlinson verkocht werd, om hem verder op te leiden voor de Grand Prix.

Moeder Glogmanda stamt van Louisville -door Van Lieren zelf naar GP gereden- uit de keur-sportmerrie Parmanda van Rubiquil. ‘Sport’ genoeg in de Manda-stam, met namen als Latamanda, Truemanda, Roumanda en R-Banderas, die allen Grand Prix liepen. Méér ‘Hexagon’ kan een paard niet zijn. Jim Bean is het eerste en tot nu toe enige veulen dat Glowmanda kreeg.

Eerst zadelmak maken

Zijn kleur heeft Jim Beam van moeders, vertelt Van Lieren. De uitstraling kreeg hij mee van Capri Sonne Jr. ‘Glowmanda staat nu in Israel, bij onze voormalige stalamazone Raz Nitzani. De wissels zitten er al op, ze gaat hem binnenkort starten. Of Jim Beam voor het voorjaarsonderzoek zal worden aangeboden, weten we nog niet. Marcel en Tamara van Manen heeft hem klaargemaakt voor de hengstenkeuring; hij zal nu eerst zadelmak worden en dan zien we wel of hij klaar is voor de test.’

Voorlopig gaat de grote glimlach niet van het gezicht van Leunus van Lieren. ‘Ik heb de merrie zelf geïnsemineerd, het veulen geboren zien worden, opgegroeid zijn worden. Goedgekeurd zien worden zou prachtig zijn. We zullen het hopelijk meemaken!’

Goede whisky

Zo ongeveer het enige waar hij niet echt iets over te zeggen had, was de naam van de jonge hengst. ‘Die hebben we samen bedacht. Er zijn er heel wat de revue gepasseerd. Iets met een drankje, dat was zeker, net als Capri Sonne. Jim Beam is een soort whisky. Een goede whisky, uiteraard!’

Christine Dijk voor Hoefslag

Foto: DigiShots