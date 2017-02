Succesvol Grand Prix-debuut voor Brother de Jeu

De elfjarige Brother de Jeu maakte vanmiddag een succesvol debuut op Grand Prix-niveau. Onder zijn nieuwe amazone Antonia Ramel scoorde de zwarte ruin 69.200% in Ankum.

EDS

De Voice-nazaat werd succesvol uitgebracht tot Prix St. Georges niveau door Dominique Filion. In 2015 werd de hij voor €170.000,- verkocht via de Excellent Dressage Sales en kwam hij via Patrik Kittel terecht bij de Zweedse Ramel. Vorig jaar debuteerde zij Brother de Jeu al in op lichte tour-niveau in Ankum, waar zij met 67.763% als tweede eindigde. Vandaag stond het Grand Prix-debuut op de agenda. Een juryverschil drukte de score iets. Ramel werd zowel op een tweede als op een negende plek gezet.

Interessant gefokt

Brother de Jeu komt uit de fokkerij van Emmy de Jeu en stamt af van een interessante merrielijn. Moeder O.Esther (v. Jazz) gaf naast Brother de Jeu ook het Grand Prix-paard Asther de Jeu (v. Contango) en Lichte Tour-paarden W.Esther de Jeu en Zafriq de Jeu, beide afstammelingen van Rousseau. Verder komt ook Grand Prix-paard Thriller (v. Gribaldi) uit dezelfde lijn.

Klik hier voor de uitslagen

Foto: Jessica Pijlman

Bron: Hoefslag