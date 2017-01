Nieuw paard voor Uta Gräf

Hubertus Schmidt

In november startte Schmidt Stern op CDI Stüttgart, waar hij in de Grand Prix en Grand Prix Special scores van 68% bij elkaar liep. Als jong paard werd Stern eerst door Fritz Fleischmann en daarna door Tessa Frank gereden, waarmee hij een kwalificatie voor de Bundeschampionate won. Zijn eerste starts in de zwaardere klasse maakte de ruin met de Finse Emma Kanerva, die toen nog bijrijdster was voor Hubertus Schmidt. Onder Schmidt liep Stern zijn eerste Grand Prix in September 2016 in Darmstadt/Kranichstein. In Salzburg behaalde de combinatie een zesde plaats.

Wedstrijddebuut

Nu staat de ruin dus in Rheinland-Pfalz. Naar verwachtingen zal de combinatie hun wedstrijddebuut maken in mei tijdens het Mannheimer Maimarkt-Turnier maken. Gräf verklaarde de tijd te nemen om het paard te leren kennen en dus ook de tijd te nemen om met hem te starten.

Feriado

Pas een paar dagen geleden werd ook bekend dat Uta Gräf de zesjarige Fabregas zoon Feriado in training gekregen heeft, een voormalige premiehengst van Gestüt Birkhof.

Bron: St. Georg

Foto: Remco Veurink