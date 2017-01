Guardian S ter dekking bij Verhagen Horse Service

Megatalent Guardian S (Bodyguard Moorland x Trento B) komt dit seizoen ter dekking bij Verhagen Horse Service te Boekel.

De KWPN-hengst Guardian S is in eigendom van Stal Van de Sande en Anky van Grunsven en Sjef Janssen. De zesjarige hengst kan gewoon verder opgeleid worden bij Anky Education Center en tegelijkertijd in dienst staan van de fokkerij.

Vrijdag aanstaande zal amazone Kirsten Brouwer Guardian voorstellen op de KWPN Stallion Show in de klasse M. Hij neemt het dan onder andere op tegen naaste rivalen Glock’s Toto Jr, Governor en de andere hengsten van de G-jaargang. Een spannende strijd, omdat de voorsprong van Toto Jr slechts minimaal is en Guardian de laatste competitiewedstrijd op zijn naam schreef.

De jonge hengsten Hennessy (De Niro x Jazz) en Inspiration VDL (Bubalu x Quidam de Revel) blijven ook ter dekking bij Stal Verhagen.

Persbericht Stal Verhagen/Hoefslag

Foto: DigiShots