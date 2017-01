Jennifer Sekrève: ‘Gamante D deed het super!’

In de de Subli Cup-finale voor vijfjarigen kwam de vosmerrie Gamante D (v. Contango) op Jumping Amsterdam als beste uit de bus.

Haar amazone Jennifer Sekrève was erg te spreken over de proef. ‘Ja, ik ben heel bij! Het is altijd even afwachten hoe ze reageren op zo’n imposante entourage als hier, maar ze deed het super. Ik kon heel makkelijk de proef doorrijden.’

‘Alleen maar sturen’

Sekrève vertelt over de merrie: ‘Ze heeft veel zelfhouding en kracht van zichzelf, dus als ze eenmaal loopt, hoef ik eigenlijk alleen maar te sturen. Het fijne van een merrie is dat ze geen verplichtingen heeft in de vorm van bijvoorbeeld de Hengstencompetitie. Dus nu blijft ze even thuis en trainen we rustig verder.’

In het voorjaar neemt de amazone de vosmerrie mee in het Z: ‘En misschien rijden we de selecties voor WK Jonge paarden. Het is wel goed om wat extra ervaring op te gaan doen in de ring.’

Koosje Mulders voor Hoefslag

Foto: DigiShots