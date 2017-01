Dinja van Liere over Subli-winnaar Total U.S.: ‘Het gevoel dat hij geeft is absurd’

De zwarte hengst Total U.S. (v. Totilas) liep onder Dinja van Liere naar een klinkende overwinning in de Amsterdamse RAI in de Subli Cup-finale vierjarigen.

De amazone was er uiteraard erg blij mee. Dinja vertelt enthousiast: ‘Total U.S. is zo’n fantastisch goed paard. Het gevoel wat dat paard geeft is echt absurd. Hij loopt van nature ongelofelijk bergop, zelfs in stap aan de lange teugel nog.’

Ze vervolgt: ‘Zijn talent is er op de concoursen niet altijd goed uitgekomen, omdat hij eigenlijk teveel go heeft. Maar langzaamaan krijg ik meer controle en komt hij beter tot zijn recht. Volgende week doet hij nog mee in de Hengstencompetitie in Den Bosch en daarna mag hij even genieten van een korte vakantie.’

Hartsuijker

Haar andere paard Hartsuijker had zich ook onder Dinja geselecteerd voor de finale, maar zij mocht maar één paard starten. De oplossing werd gevonden bij Lynne Maas. ‘Gelukkig konden we het geregeld krijgen dat er een ruiterwissel mocht plaatsvinden’, vertelts Dinja. Maar daags voor de finale liep Lynne een lichte handblessure op en nam Laurens van Lieren de teugels over.

Hij werd derde. Laurens: ‘Gezien de voorbereidingen ben ik heel tevreden over ons optreden. Hij heeft zijn kwaliteiten goed kunnen laten zien.’

Koosje Mulders voor Hoefslag

Foto: DigiShots