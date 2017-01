Klinkende namen geven acte de présence bij VHO Trofee

De VHO Trofee belooft een spannende strijd te worden. Een aantal interessante dressuurhengsten heeft zich aangemeld voor de kür op muziek op Lichte– en Zware Tour-niveau.

De Vivaldi-zonen Expression en Desperado gaan in de voorbereiding naar het KNHS Indoorkampioenschap de strijd met elkaar aan. In de selecties wisten beide hengsten al te winnen met hoge percentages, op dit niveau streden ze nog niet eerder tegen elkaar. Hun vader Vivaldi nam de VHO Trofee meermalen mee naar huis. Weet één van deze hengsten in de voetsporen van hun vader te treden?

Eerste publieke optreden

Voor Mark van den Donk wordt het het eerste publieke optreden met Charmingmood. De Winningmood-nazaat werd voorheen succesvol uitgebracht door Kirsten Brouwer uitgebracht in de Lichte Tour, sinds vorig jaar heeft Van den Donk de teugels overgenomen. Houston-zoon Valdez, de routinier die al diverse nationale Lichte Tour-overwinningen op naam heeft staan, komt in actie met Ingrid Gerritsen.

Drie fokproducten

De enige hengst die op Grand Prix-niveau van start komt is Uphill. De Oscar-zoon is het derde fokproduct van Gert Willem van Norel die meeloopt in de VHO Trofee. De hengst genoot zijn opleiding bij Emmelie Scholtens en Christa Larmoyeur, later bracht Diederik van Silfhout de hengst uit op Grand Prix-niveau. Sinds enige tijd start Femke Beljon de hengst verdienstelijk in de subtop.

Dressuuravond

De KWPN Stallion Show vindt plaats van 1tot en met 4 februari in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. Op de dressuuravond, waarin sport en show centraal staan, komen de beste hengsten van Nederland in actie. KWPN-leden krijgen uiteraard korting bij aankoop van een kaart in de voorverkoop. Kijk voor informatie, het gehele programma en tickets op www.kwpnstallionshow.nl.

Bron: KWPN

Foto: Leanjo de Koster