Frank Hosmar: ‘blij met nominatie gemeente én blij met jonge paard Guetta’

De genomineerden voor de Sportverkiezing 2016 van de sportgemeente van het jaar 2016, gemeente Hellendoorn, zijn bekend. Vrijdagavond hebben enkele leden van de Werkgroep Sportverkiezing Hellendoorn de genomineerden, waaronder paradressuurruiter Frank Hosmar, bezocht om hen van dit heuglijke feit op de hoogte te brengen.

Alphaville

Drievoudig bronzen medaillewinnaar van de Paralympics in Rio, Frank Hosmar, is een van de genomineerden. Hosmar behaalde met zijn paard Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) won Hosmar zijn achtste Nederlandse titel en tijdens de Paralympics in Rio won hij drie bronzen medailles. Eén teammedaille en twee individuele.

Hellendoorn

Frank Hosmar: ‘Het is een hele eer dat de gemeente toch laat merken dat ze trots zijn sporters te hebben die zulke prestaties neerzetten. Met name ook leuk omdat de gemeente Hellendoorn in 2016 werd uitgeroepen tot sportgemeente van het jaar.’

Goede prestaties

Hosmar is al een paar keer genomineerd geweest en heeft ook de titel al eens mogen ontvangen. ‘Het gaat natuurlijk goed met mij en vrijwel na elk kampioenschap kom ik wel met een medaille thuis, maar we hebben meerdere sporters hier in de gemeente die goede prestaties leveren dus de titel is niet iets wat je zomaar cadeau krijgt. Het is dus weer een hele waardering als je weer genomineerd bent want de lat voor de nominaties wordt ook steeds hoger gelegd en wil je een volgende keer weer erbij zitten zullen ook je prestaties moeten worden verbeterd’, vult hij nog aan.

Guetta

5 Februari gaat Hosmar van start met zijn vijfjarige donkerbruine ruin Guetta (Sandreo x Jazz). Hij is blij dat het paard zijn eerste paraproef gaat starten tijdens de Para Dressuur Trophy Luttenberg. Guetta is door Hosman gekocht als veulen. ‘Hij is nu zo oud dat hij mee mag en wie weet wordt het een goede reserve of zelfs een paard voor Tokio’, zegt Hosmar. Hij vindt wel allemaal onzeker want je moet goed opbouwen en met paarden is het een feit dat het zo maar ineens anders kan zijn door ziekte of blessure. ‘Tot nu toe lijkt het allemaal erg goed en het is vooral leuk dat ik met een paard dat ik van veulen af aan heb opgeleid nu voor het eerst ga starten’, aldus een enthousiaste Hosmar.

Hosmar’s concurrent in de categorie is baanwielrenner Jeffrey Hoogland.

Winnaars

De winnaars worden zaterdag 4 februari bekendgemaakt tijdens het Sportgala.

Bron: Hoefslag / LeveninNijverdal

Foto: Digishots