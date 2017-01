Hamminga en Rothenberger: Trainen in verzameling en harmonie

Op de tweede dag van het KNHS-trainersseminar hielden Johan Hamminga en Sven Rothenberger een groep van 550 mensen uiterst geboeid over de correcte scholing van een dressuurpaard met als thema: verzameling in harmonie.

Met de eerste combinatie waarmee Hamminga aan het werk ging, Ferrero (Rhodium x Olivi) en Jennifer Sekreve, werd meteen de toon gezet. De fijne verbinding van achter naar voren leidde zelfs al tot meer dan alleen een begin van gedragen bewegingen richting de passage, zo complimenteerde Sven Rothenberger. Een praktische tip voegde Rothenberger ook nog toe: rijd geregeld ook de verzamelde stap naast de mooie middenstap en uitgestrekte stap. Een paard moet tenslotte ook echt leren te blijven ontspannen in verzamelde stap.

Veel schakelen

In het algemeen werkte Hamminga op zijn bekende doeltreffende manier veel met schakelingen bij de combinaties in de baan en dat ook vaak op de volte. ‘Bij het sluiten in galop zijn drie, vier galopsprongen genoeg. Op de volte houdt een paard het gemakkelijkst balans’, doceerde hij.

Rothenberger vulde aan dat ook het galopperen in travers op de lange zijde een goede oefening voor meer sluiten kan zijn.

Rothenberger liet bovendien vaak de voordelen zien van het rijden van echte proeflijnen en proef-overgangen in de training. ‘Zodat het paard zich ook in de proef meteen weer vertrouwd en thuis voelt, omdat hij het lijntje herkent’, zei hij.

Submission

Bij al het nuttige werk om het paard meer tot dragen te krijgen, vroeg Rothenberger enkele malen aandacht voor het eindresultaat van het frame, de gehele bovenlijn. ‘Uiteindelijk is het opwaartse totale frame het resultaat van de scholing waarbij je als jury die 8 geeft in plaats van de 7’, zei hij.

Bijzonder was ook de aanbeveling van Sven Rothenberger dat alle juryleden zich zouden moeten verenigen in een advies aan de reglementscommissie van de FEI over het juiste begrip en omschrijving van ‘submission’, gehoorzaamheid: ‘Sommige zaken zoals een licht beweeglijke mond storen mij helemaal niet’, zei hij. ‘Het is zo logisch dat een schuimend paard het schuim even kwijt wil, wat zou je zelf doen?’

Tips voor de trainer

– Rijd alles op de linkerhand precies zo op de rechterhand en omgekeerd.

– Beloon een gespannen paard eens met een paar passen lichtrijden als hij het goed doet en ga daarna weer doorzitten.

– Niet elk paard wordt beter van laag en lang rijden, doe dit alleen als het effect heeft.

– Te kort in de hals kan je tijdelijk nodig hebben op weg naar beter contact en verlengen.

– Houd als instructeur ook geregeld je mond en kijk; dit geeft de ruiter de kans zelf te voelen.

– De afwisseling tussen schouderbinnenwaarts – appuyement – schouderbinnenwaarts betekent een mooie variatie in het werk.

De trainers werkten ook met Johannes Rühl met Dante (Tuschinski x Havidoff), Lisanne der Nederlanden met El Paso (Wynton x Flemmingh), Katja Renken met Charming Lady (Painted Black x Krack C), Kirsten Beckers met Di Mare (Van Gogh x Frühling) – een volle zus van het teampaard Cosmo van Sönke Rothenberger – Mark van de Donk met Vivaldi (Jazz x Formateur) en tenslotte Patrick van der Meer met Coco Chanel (Sandreo x San Remo).

Lossigheid en harmonie

Met Van der Meer kwam er een einde aan dit geslaagde trainersseminar. Het deed de sfeer van de start van de trainersseminars weer herleven, indertijd begonnen als KNF-trainersseminar in 1999 met toenmalig bondscoach Jürgen Koschel naast Johan Hamminga. Koschel werd gevolgd door vele coryfeeën zoals Bert Rutten, Henk van Bergen, Tineke Bartels, Anky van Grunsven, Nicole Werner, Coby van Baalen en Johann Hinnemann, Ellen Bontje, Jean Bemelmans.

‘Wij zijn er in ons rijden een beetje aan gewend geraakt dat een paard niet het laatste aan lossigheid en harmonie in zijn lichaam heeft. Ik hoop dat we nu weer hebben laten zien dat hier altijd aan gewerkt moet worden, ten bate van ons paard en de ontwikkeling van de sport!’, concludeerde Johan Hamminga.

Bron: KNHS

Foto: Wilma Frentz