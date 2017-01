Grand Prix Special: Blue Hors-feestje met winst voor Don Olymbrio

In het Deense Esbjerg volgde na die geweldige Grand Prix, waarin een aantal zeer talentvolle combinaties met internationale potentie debuteerde, nog het toetje gisteren in de vorm van de Grand Prix Special.

Blue Hors-ruiter Daniel Bachmann Andersen was ook nu heer en meester. Zette hij de Grand Prix op nam met de dertienjarige hengst Blue Hors Zack (v. Rousseau), nu was hij met diens twee jaar jongere collega Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz) de beste, met 71,046%.

En zo debuteerde de KWPN-gefokte hengst niet alleen in de GP, maar ook in de GPS in één weekend tijd. In de GP had Don Olymbrio een score van 72,5% neergezet. De kampioen van de KWPN hengstenkeuring in 2007, Zack, liep vorig jaar voor het eerst in de hoogste wedstrijdklasse en heeft daarin al een internationale overwinning behaald in het Duitsland.

Wasabi OLD

Allan Grøn, die ook al voor Blue Hors rijdt, heeft de twaalfjarige Oldenburger ruin Wasabi nog maar één maand onder het zadel. Hij won vrijdag de Intermediaire II, stelde teleur in de Grand Prix op zaterdag met ruim 66%, maar werkte zich nu op naar 68,627% in de Special, een derde plek.

De Duitse Grand Prix-amazone Victoria Michalke verkocht het Grand Prix-paard Wasabi in december 2016 aan de Blue Hors: ‘Voor Allan zochten we al een tijdje naar een Grand Prix-paard dat er voor kan zorgen dat hij ervaring op dat niveau krijgt. We kregen Wasabi vier weken geleden op stal en ik moet zeggen dat het een super getraind paard is, met een geweldig karakter. Victoria en haar team hebben hem geweldig opgeleid’, vertelt Blue Hors-stalmanager Esben Møller.

Dat Blue Hors nu investeert in een ruin in plaats van in een hengst of een merrie is volgens Møller niet zo vreemd ‘We proberen altijd de beste paarden te kopen en het maakt niet uit of het een merrie, een hengst of een ruin is.’

