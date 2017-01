Patrick van der Meer vervangt Sönke Rothenberger

Tijdens het KNHS-trainingsseminar dressuur zou Olympiade-ruiter Sönke Rothenberger meerijden in de clinic van zijn vader Sven Rothenberger. Helaas is zijn paard Favourit niet fit. Patrick van der Meer met de merrie Coco Chanel vervangt hem.

Op 20 en 21 januari staat het jaarlijkse KNHS-trainersseminar op het KNHS-centrum op het programma. Vanavond deelt bondscoach springen Rob Ehrens zijn kennis met de instructeurs. Morgen geven top dressuurtrainers en juryleden Sven Rothenberger en Johan Hamminga vanuit de rijbaan invulling aan het programma.

De inschrijving voor het seminar via Mijn KNHS is gesloten. Wil je toch nog komen en niet missen van het trainersseminar, dan kun je een kaartje kopen aan de deur op vrijdagavond of zaterdag.

Kijk op www.knhs.nl/trainersseminar voor meer informatie.