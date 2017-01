Carina Peiker nieuwe amazone Lord Carnaby

Carina Peiker is de nieuwe amazone van voormalig Bundeschampion Lord Carnaby. Vorige week werd het bekend dat de 10-jarige hengst verkocht was aan een Duitse Young Rider-amazone, maar een naam was toen nog niet bekend. Inmiddels blijkt de achttienjarige zijn nieuwe amazone.

De zoon van Lord Loxley I werd door Beatrice Buchwald opgeleid en samen werden zij onder andere Bundeschampion bij de zesjarige paarden. Lord Carnaby werd uiteindelijk uitgebracht op Lichte Tour niveau. Toen bekend werd dat Buchwald niet langer bij Isabell Werth werkzaam zou zijn bleek dat er ruimte was voor mogelijke verkoop. Andreas Peiker besloot de bij meerdere stamboeken gekeurde hengst voor zijn dochter aan te schaffen.

Foto: Digishots

Bron: Reiter Revue