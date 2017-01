KWPN-hengst Incognito naar Marieke van der Putten en Hans Peter Minderhoud

De vierjarige KWPN-hengst Incognito zal zijn opleiding als dressuurpaard vervolgen onder leiding van het Glock-team. De Davino V.O.D.-zoon wordt door Marieke van der Putten en Hans Peter Minderhoud getraind.

Joop van Uytert: ‘Hij staat nu in Oosterbeek om daar getraind te worden. Incognito blijft echter van dezelfde eigenaren: Team Nijhof, Stal Brouwer en Van Uytert dus. Het is eigenlijk dezelfde constructie als bij de Vivaldi-zoon Geniaal, die ook door Marieke gereden wordt.’

Of de bruine hengst op termijn door Hans Peter Minderhoud op wedstrijden uitgebracht gaat worden, sluit de hengstenhouder niet uit. ‘Ik laat het management van Incognito helemaal aan hen over. Hans Peter heeft natuurlijk meer hengsten voor ons gereden en de samenwerking is helemaal top.’

‘Eerst Marieke’

Hans Peter Minderhoud bevestigt dat het de bedoeling is dat hij Incognito overneemt. ‘We rijden hem nu allebei; ik vind het alleen beter dat Marieke hem voorlopig voorstelt. Zo’n meisje, dat staat toch mooi. Hij past mij wel goed hoor, het is een paard met veel maat. Hij toont zich super goed in het werk en wil graag werken. We zijn blij met hem.’

Aanleg evident

De door Marianne Hendriksen uit Lunteren gefokte Incognito (Davino V.O.D. x Vivaldi) uit de stam van Glock’s Undercover en Amazing Star werd vorig jaar bij het KWPN ingeschreven na een verrichtingsonderzoek waarin hij 83,5 punten behaalde. Voor zijn Rijdbaarheid en bewerkbaarheid scoorde hij een 9 en voor Aanleg als dressuurpaard, Draf, Galop en Houding en balans waren er 8,5-en.

Marieke van der Putten gaat Incognito voorstellen op de KWPN-hengstenkeuring in Den Bosch, waar hij zich samen met de in 2016 goedgekeurde hengsten presenteert.

Christine Dijk voor Hoefslag, overname zonder bronvermelding en link naar dit bericht niet toegestaan

Foto: Leanjo de Koster/Hoefslag