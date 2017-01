Adriaan RVL naar USA: ‘We gaan hem ontzéttend missen, onze Aad’

Robin van Lierop laat weten dat R2S Adriaan-RVL verkocht is. Hij bracht de nu twaalfjarige ruin samen met partner Seth Boschman uit tot en met Grand Prix-niveau; beide waren zeer succesvol met de Special D-zoon.

Adriaan werd in 2005 geboren bij dhr. J. Dijkhuizen uit Ermelo uit de merrie Izmira (v. Darwin); hij werd toen ‘Andor’ gedoopt. Van Lierop vertelt: ‘Negen jaar geleden ging ik als “Manegehouder” samen met mijn vader op pad om paarden te kopen voor de handel. Ik belandde bij A-C Stables in Rosmalen om naar een driejarige schimmel van Scandic te kijken.’

‘Staart erop en gaan’

‘Op Marktplaats had ik echter ook een even oude Special D zien staan. Een leuk getekend dier met vier witte voeten en een grappig gezicht. We kochten ze allebei. De Scandic kon waanzinnig lopen, maar was wat klein. En Adriaan, die was gewoon Aad! Fris, staart er op en gaan.’

Beide paarden werden zadelmak gemaakt. ‘Op het moment dat ik op Adriaan zijn rug zat, voelde ik een paard dat abnormaal probeerde zijn best te doen’, schrijft Van Lierop. De Scandic werd door zijn schoonheid en beweging al vlotjes verkocht. ‘En Adriaan wist als driejarige met klanten altijd wel een feestje te maken. Nooit heeft hij iemand zand laten happen in zijn loopbaan. Maar hij was gewoon übervrolijk!’

Lichte Tour-successen

Van Lierop besloot de bruine ruin aan te houden. De VSN, de Pavo Cup, Horsefoodcompetitie , L1 t/m ZZ-Licht volgde toen Adriaan drie.. vier.. zes jaar was. Als zevenjarige debuteerde hij in de Prix St. Georges en als achtjarige startte hij voor het eerst internationaal.

Door de drukte van Manege de Horst en RS2 Dressage nam Seth Boschman de teugels van ‘Ons Aad’ over! Vele successen werden behaald met veel mooie prijzen. Als tienjarige liepen Adriaan en Seth Intermediair 2 en een jaar later waren ze Grand Prix. ‘Nooit heeft Adriaan een seizoen over hoeven slaan en in alle weersomstandigheden bleven zijn oren gespitst. Blik op vooruit en hij moest de zogeheten kar trekken voor mij en Seth.’

‘Aad goed USA’

Maar nu beide ruiters meerdere paarden hebben om naar een hoger niveau te brengen achtten ze de tijd rijp om Adriaan te verkopen. Via de Excellent Dressage Sales 2016 werd hij niet gegund, maar nu is verkoop dan toch een feit. ‘Adriaan heeft voor ons alles eruit gehaald, maar hij kan nog zoveel betekenen voor een ander in de sport. Aad goes USA. Via Henk en Wilma van Bergen gaat hij een mooie toekomst tegemoet bij Janek en Yvonne de Haan.’

Yvonne de Haan is een Lichte Tour-amazone die zich in het zonnige Florida heeft gevestigd. Ze rijdt momenteel de ervaren Farrington-zoon Winter met succes in de Intermediaire I.

‘Aad we gaan je ONTZETTEND missen en we hopen dat je daar net als bij ons een heel bijzonder, lief en vrolijk paard mag zijn!’, besluit Boschman.

Facebook Robin van Lierop/Hoefslag

Foto: Leanjo de Koster/DigiShots