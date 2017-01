Sanne Voets Ruiter van het Jaar 2016: ‘Waanzinnig trots!’

Paralympisch dressuuramazone Sanne Voets is verkozen tot ‘Ruiter van het Jaar’ 2016. Ze heeft haar uitverkiezing te danken aan de gouden medaille, die ze tijdens de 15e Paralympische Spelen in Rio de Janeiro veroverde in de Kür met haar paard Demantur (v. Vivaldi).

Sanne had mede daardoor een belangrijke inbreng in de doorbraak van de para-dressuursport tijdens dit voor Nederland zo succesvol verlopen evenement.

De winnares was volkomen verrast toen ze vanmorgen gebeld werd door voorzitter van de jury, Anky van Grunsven. ‘Fantastisch gewoon’, reageert Sanne Voets. ‘Het is een erkenning voor de hele para dressuursport dat er nu iemand uit deze discipline wint. Verder vind ik het geweldig dat de jury van de Ruiter van het Jaar bestaat uit échte paardensportmensen, die verstand hebben van de sport.’

De amazone vervolgt: ‘De afgelopen jaren heb ik op verschillende manieren geprobeerd onze sport positief onder de aandacht te brengen met zichtbaarheid en erkenning als échte topsport als doel. Ik zie deze titel dan ook als een bekroning op dat deel van mijn inspanningen en ben er waanzinnig trots op.’

Illustere voorgangers

Ook noemt Sanne het ongelooflijk als je bedenkt in welk rijtje haar naam nu genoemd wordt. Voorgaande winnaars van de verkiezing van Ruiter van het Jaar zijn bijvoorbeeld Edward Gal, Jeroen Dubbeldam, Piet Raijmakers (beide twee keer), Jos Lansink en Gerco Schröder (beide drie keer) en Anky van Grunsven zelf, die maar liefst acht keer won.

De prijs wordt uitgereikt tijdens Indoor Brabant. Wanneer precies en in welke vorm dat gebeurt, is nog niet bekend, aldus Voets.

Para Dressuur in de prijzen

Het Olympische jaar 2016 werd het jaar van ‘net niet’. Na zes achtereenvolgende keren vanuit de disciplines dressuur en/of springen te hebben bijgedragen aan het Nederlandse medailleresultaat bleef de hippische sport nu in de drie Olympische disciplines met lege handen. Dat kan gebeuren. Alle redenen om de uitdaging aan te gaan het verloren gegane terrein te heroveren.

Tijdens de Paralympische Spelen 2016 beleefde de para-dressuur juist zijn definitieve doorbraak met teambrons en individueel eenmaal goud, eenmaal zilver en driemaal brons. De gouden medaille van Sanne Voets gaf uiteindelijk de doorslag. Voor het eerst in de rijke geschiedenis van de Ruiter van het Jaar gaat deze eretitel naar een para-paardensporter en dat is uniek.

Vierspanrijders

De andere twee genomineerden waren IJsbrand Chardon en het menteam vierspannen, dat in alle gevallen bestond uit IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en Theo Timmerman.

De Commissie Ruiter van het Jaar bestaat uit Anky van Grunsven (voorzitter), Ed van den Bent, Andries van den Berg en Henk Rottinghuis.

Persbericht Indoor Brabant en Hoefslag (citaten)

Foto: DigiShots