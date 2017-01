Dancer bovenaan bij observatiewedstrijd Junioren

De negenjarige Dancer heeft in Duitsland een overwinning geboekt bij de Junioren. Tijdens een observatiewedstrijd in Münster wist Nadine Krause de eerste plaats op te eisen met de Vivaldi-zoon.

Hun proef was goed voor 73,964%, op een haar na geen 74% dankzij een juryverschil. De jury bij C kende Krause 72,568% toe terwijl de juryleden bij H en M haar ruim in de 74% lieten scoren. De Duitse amazone kent een stijgende lijn in haar prestaties. Tijdens haar eerste wedstrijd met de bij het Oldenburg-gekeurde hengst scoorde zij nog 67,405%, gevolgd door 69,825% tijdens hun eerste internationale debuut in Saumur. Met eens score van bijna 74% lijken de twee steeds meer naar elkaar toe te groeien.

Tweede werd Rebecca Horstmann met Friend of Mine (v. For Compliment) (72.928 %), gevolgd door Lia Welshof die met Linus K (v. Locksley) het podium afsloot (71.982 %).

Klik hier voor de uitslagen

Foto: Sjoert.com

Bron: Hoefslag