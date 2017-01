Nick Skelton genomineerd voor ‘Comeback van het Jaar’

Olympisch springruiter Nick Skelton is genomineerd voor de Laureus Award. De Brit maakt kans op een prijs in de categorie “Comeback van het Jaar”. Het is de grootste sportaward ter wereld.

Gebroken nek

Skelton is een van de zes genomineerden in deze categorie. Weinig mensen geloofden in een comeback van de springruiter, die 16 jaar geleden zijn nek brak toen hij van zijn paard viel op concours. De dokters adviseerden hem zijn rijlaarzen aan de wilgen te hangen. Drie jaar na het ongeluk besloot hij echter om weer in het zadel plaats te nemen.

Olympisch goud

Ook zijn paard Big Star werd geveld door pech. De inmiddels 14-jarige KWPN-gekeurde hengst kwam nooit echt in topvorm dankzij allerhande blessures. Maar tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro wist hij te vlammen: samen met de inmiddels 59 jaar oude Skelton won hij individueel goud. Samen maakten zij een mooie comeback, die mogelijk een award waard is.

Foto: Remco Veurink

Bron: Reiter Revue