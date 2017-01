‘Als Limited Edition galoppeert, is het of hij opstijgt’

Ze kon niet wachten tot het 2017 zou zijn. Want dan zou de Fries Limited Edition zes jaar zijn en kon ze hem in het Z1 gaan starten. Gisteren was het zo ver. Meteen stuurde Judith Pietersen de knappe hengst naar de winst, met maar liefst 72,4%.

Machtig gevoel

‘Nu klinkt het alsof ik enorme haast met hem heb’, begint de amazone. ‘Dat is helemaal niet zo; hij hoeft echt niet dit jaar in de Lichte Tour te lopen of zo. We doen het rustig aan. Maar in het Z mag hij in de grote baan laten zien wat hij kan. Zo’n 20×60 baan is voor Lim, met zijn ruime gangen, toch een voordeel.’

Het ging fantastisch, die eerste Z-proef, die ook gold als selectiewedstrijd voor de Drentse kampioenschappen. ‘We hadden wel wat slordigheidjes, maar hij liep zó fijn, misschien wel té voorwaarts! Je kunt je niet voorstellen wat voor machtig gevoel hij geeft’, vertelt Judith. Als hij galoppeert, is het of hij opstijgt; het is een geweldenaar. Ik was blij met het jurycommentaar; ze vonden hem een talentvol en stoer paard. En dat is hij natuurlijk ook.’

’Net een labrador’

De hengst reageert op haar kleinste hulp en is heel snel. ‘Mijn gevoel op hem is onbeschrijflijk. Het klopt gewoon met hem. Als je hem ziet is hij al geweldig, hij imponeert met zijn maat en massa en is echt bloedmooi. Daarnaast is hij een geweldige knuffel. Als hij ligt in zijn stal, kun je er zo op gaan zitten. Het is het soort paard dat het liefst bij je in je broekzak kruipt. Ik vergelijk hem altijd met een grote Labrador.’

De ‘Friezenamazone’ van stal Ted Kop Jansen in Wapse kijkt uit naar Jumping Amsterdam eind deze maand, waar ze zich voor gekwalificeerd heeft met Limited Edition. ‘We zaten bij de beste vijf vijfjarige dressuurpaarden van Nederland afgelopen jaar. De finale vindt voor het eerst in Amsterdam plaats, op donderdagavond. Het is natuurlijk een super prestatie van Lim dat hij zich met de beste KWPN-paarden van Nederland kan meten!’

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots