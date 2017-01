Rosamunde wint met nieuwe kür; Legolas sterk tweede

Steffen Peters stuurde Rosamunde net als in de Grand Prix naar een overwinning in de wereldbekerwedstrijd in Las Vegas. De nieuwe kür voor de tienjarige merrie leverde 78.425% op.

De muziek voor Rosamunde (foto) was een mix van Phil Collins en Coldplay, waarin de kür van Ravel van 2009 doorklonk. ‘Het moet nog veel beter’, aldus de ruiter. ‘Maar Rosie was al beter dan in de GP. De timing in de Kür was perfect, met een piaffe en passage precies op de maat. Hier en daar moeten we wat bijschaven aan de proef, maar het was een prachtige start.’

De mooie combinatie Dawn White-O’Connor met Legolas reed met een foutloze proef naar een tweede plek, niet eens zo ver verwijderd van haar werkgever. Ze stuurde de ervaren ruin van Laomedon naar 75,275%. Een veelbelovende combinatie, zeker als je bedenkt dat dit hun eerste wedstrijd is!

Doel: wereldbekerfinale

Ook Steffen Peters is vol lof over zijn pupil. ‘Het zag er gewoon verdomd goed uit’, zegt hij over de proef van Legolas die hij vanuit de losrijring kon volgen. ‘Ze werd hier in Las Vegas behoorlijk voor de leeuwen gegooid, maar ze deed het geweldig. Zelf was ze nog behoorlijk kritisch, maar dat is de sportvrouw in haar. Een prima instelling!’

Zowel Peters als White-O’Connor maken een goede stap richting wereldbekerfinale in Omaha op 27 april. Volgende maand staat voor alle twee de wereldbekerwedstrijd op het Global Dressage Festival in Wellington op het programma.

Foto’s en uitslag van de wb-Kür op muziek in Las Vegas.

Bron: Dressage-News

Foto: DigiShots