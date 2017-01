Wynton klaar voor comeback

Op de oefenwedstrijd in Uden waren naast John Tijssen en Broere Argentino andere combinaties die hun paarden lieten debuteren in de Zware Tour, of die na een lange periode weer een wedstrijd meepakten. Eén van hen was Madeleine Witte-Vrees met Wynton.

De zwarte beauty van Jazz is klaar voor zijn officiële wedstrijdcomeback, vertelt amazone Madeleine Witte-Vrees. In het najaar van 2014 was de KWPN-hengst voor het laatst mee op wedstrijd, nadat hij er toen ook een jaar lang uit geweest was. Voor zijn Grand Prix-proef tijdens een subtopwedstrijd in Ermelo behaalde hij op een haar na 72%, hoewel Madeleine op safe reed. Na die wedstrijd sloeg het noodlot opnieuw toe.

Pi-pa-tour scoort

‘Het was enorm gaaf om hem weer mee te hebben’, laat Madeleine weten. ‘Hij kan best veel hengst zijn, maar was ook met losrijden heel goed te rijden en hij bleef mooi met zijn aandacht bij mij. De oefeningen is hij niet verleerd natuurlijk.

Het was wel echt een wedstrijd waarin ik dingen uitgeprobeerd heb; duidelijk nog niet ‘voor het echie’. Zo heb ik een keer een volte gemaakt om hem te laten wachten. Maar er waren alweer hele hoge cijfers voor zijn piaffe en passage bijvoorbeeld. Ook zijn stap is altijd goed voor mooie scores.’

De eerste officiële wedstrijd voor Wynton wordt nu die in Nieuw en Sint Joosland over twee weken; dat is dan meteen een kadervormingswedstrijd.

Bron: Hoefslag

Foto: Jennifer-Fotografie