Zoektocht Zygrande le Coupied: ‘Dan moet je ook bij Anky invallen’

Gisteren werden Tommie Visser en zijn partner Rob van Puijenbroek onaangenaam verrast. Een deurwaarder kwam onder politiebegeleiding het vermiste paard Zygrande le Coupied ophalen. Volgens een tip zou het paard – dat inmiddels al maanden van de radar is verdwenen – gestald staan op De Begijnhoeve. Het paard werd echter niet aangetroffen op de dressuurstal in Retie. ‘Ik had nog nooit van dat paard gehoord’ aldus Visser.

Betrouwbare tip

Advocaat Danny Nomen verduidelijkt de gebeurtenis van gisteren. ‘Wij hadden een tip dat het paard bij Visser gestald zou staan. Deze tip was voor ons voldoende aanleiding om een deurwaarder in te lichten. Uiteindelijk troffen we het paard niet aan op de locatie.’

Volgens Visser was het bezoek op zijn minst onaangenaam. ‘ Ze waren echt heel onvriendelijk, best bedreigend.’ Nomen reageert: ‘Hoe de naar binnentreding is verlopen is de verantwoordelijkheid van de deurwaarder. Die kan ervoor kiezen zich wel of niet te laten bijstaan door de politie. Het is gebruikelijk om bij toetreding tot het erf of huis van een derde vergezeld te worden door politie. Ik kan me voorstellen dat dit indrukwekkend overkomt. Het is gewoon een zorgvuldigheid van de deurwaarder.’ Op de vraag of er nog meer invallen op de planning staan antwoordt Nomen ontkennend. ‘Andere voornemens in die richting zijn er niet.’

Raadselachtige getuige

Stephan Wensing, die de belangen van Avinals moeder behartigt, reageert ook op de inval. ‘Het is een compleet raadsel welke zogenaamde getuige een verdenking in die richting heeft gehad. Ook Ceylans moeder begrijpt er werkelijk niets van en vindt het een zeer verwerpelijke actie. Ze kent die stal niet eens en vindt het vooral een hoop stemmingmakerij. Het lijkt nu net of er allerlei dubieuze handelingen worden verricht die helemaal niet aan de orde zijn. Het is verwerpelijk dat dit zomaar kan.’

Inval bij Anky

Ook de connectie tussen Avinal en De Begijnhoeve is voor de tegenpartij onduidelijk. ‘Aan de hand van het dossier is er werkelijk geen enkel aanknopingspunt met De Begijnhoeve. Je kunt moeilijk op die manier bij iedereen gaan binnenvallen. Als ze zo gaan redeneren zouden zij bij wijze van spreken ook bij Anky (van Grunsven, red.) moeten kijken, want daar trainde Ceylan. Dat is net zoveel verdenking. Dit soort acties zijn verwerpelijk. Zij geven de schijn van lasterlijke praktijken. ‘

Foto: Digishots

Bron: Anniek van Schaik voor Hoefslag. Overname zonder bronvermelding of toestemming is niet toegestaan.