Groom Steffen Peters neemt Legolas over

De vijftienjarige Legolas 92 (v. Laomedon) verwisselt van ruiter. Het Grand Prix-paard wordt niet verkocht, maar de groom van voormalig ruiter Steffen Peters mag het stokje gaan overnemen.

De nieuwe combinatie staan op de startlijst voor de Wereldbekerwedstrijd in Las Vegas. Legolas zal voor Dawn White O’Connor gaan functioneren als leerpaard. Onder Peters behaalde de ruin grote prestaties: de twee waren deze zomer nog actief op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

In Las Vegas is er tevens meer dan één internationaal debuut. Ook de KWPN-gekeurde Andretti verschijnt in de ring. Hij zal zijn opwachting maken in de CDI1* onder de nieuwe amazone Jenifer Luce Zachary.

Vanmiddag verschijnt een interview met Steffen Peters.

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink