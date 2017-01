Eva Möller naar Helgstrand… wat gebeurt er met Bordeaux?

Eind vorig jaar werd bekend dat Ulf en Eva Möller na jarenlang op Hof Kasselman hun domicilie gehad te hebben, gaan werken bij Helgstrand Dressage. Eva Möller kennen we als amazone van vele WK-winnaars. Ook leidde ze de KWPN-hengst Bordeaux op naar het hoogste niveau.

In 2012 was Bordeaux derde op het WK in Verden, waarna de grote zoon van United (mv. Gribaldi) rustig richting Zware Tour opgeleid werd. Eind 2015 maakte hij hierin zijn debuut. Eind 2016 werd Möller zevende met Bordeaux in de prestigieuze Louis d’Or-finale, voor jonge Grand Prix-paarden. Sinds die wedstrijd staat de bruine bij Station Schockemöhle, waar sperma van hem ingevroren wordt.

Goedgekeurde zonen

De hengst leverde in ons buurland menig goedgekeurde hengst en/of veilingtopper af. Bij de Duitse stamboeken kreeg hij al meer dan tien zonen goedgekeurd, waaronder Barroso, Bergolio, Buenos Dias, Bourgogne en Beckham GT. Zijn zoon Buckingham won de 70-dagen test in Adelheidsdorf. In ons land zijn uit zijn eerste twee jaargangen Ferdeaux (mv. Ferro), Google (mv. Johnson) en Grenoble (mv. Florencio) goedgekeurd.

Klaphake en Möller

Is er al bekend wat er gebeurt met de hengst als zijn amazone in Denemarken verblijft? We vragen het mede-eigenaar Joop van Uytert. ‘Bordeaux is nu op het station bij Paul Schockemöhle, waar sperma van hem ingevroren wordt. Hij is immers in Duitsland veel gevraagd als dekhengst, dus dat zat toch al in de planning na Frankfurt. Hoe we daarna verder gaan met Bordeaux wordt in nauw overleg met Joseph Klaphake, zeg maar de manager van Stal Schockemöhle, bepaald, en met Eva uiteraard.’

De hengstenhouder legt uit dat Eva sowieso ongeveer de helft van het jaar in Duitsland zal verblijven, ook al treedt ze samen met haar echtgenoot bij Helgstrand in dienst. ‘Een en ander hangt natuurlijk samen met het programma van Eva; daar moet ze eerst zelf ook uit zijn met haar werkgever. Ze zal bijvoorbeeld ook veel in de Verenigde Staten zijn voor clinics.’

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots