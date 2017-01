Ondanks A-kaderplek: ‘Parzival is echt met pensioen!’

Naar aanleiding van het bericht over de Nederlandse dressuurkaders ontstond vandaag commotie. De inmiddels 20-jarige Parzival zit nog altijd in het A-kader en daardoor lijkt het net alsof hij in 2017 nog gestart wordt.

Maar de resultaten die meetellen voor het kader hebben nog betrekking op voorgaande wedstrijden, net zoals dat geldt voor bijvoorbeeld de FEI-ranking. ‘Ik kan jullie verzekeren dat Parzival echt met pensioen is’, laat Adelinde Cornelissen op haar website weten.

‘Natuurlijk is het leuk om te zien dat Parzivals scores in het afgelopen jaar nog steeds goed genoeg zijn voor een plekje in het kader, maar starten dat doen we niet meer. Ik rijd Parzival nog elke dag, vaak lekker het bos in. Hij heeft die beweging ook nodig, want hij is nog zo fit en fris!’, vertelt de amazone, die met Aqiedo deel uitmaakt van het B-kader.

Parzival ging dit najaar met stilletjes met pensioen en er volgt ook nog een echte afscheidsceremonie. ‘Hoe en wat, daar horen jullie snel meer van.’

Glock’s Undercover uit het kader

Edward Gal met Glock’s Undercover N.O.P. maakt, in tegenstelling tot Adelinde met Parzival, geen deel meer uit van het kader. Hij startte vorig jaar maar één keer, waarbij de sensibele Ferro-zoon zo over de rooie ging dat hij een score van nauwelijks 70% behaalde.

Het A-kader bestaat na herziene kadervoorwaarden van de KNHS uit:

Adelinde Cornelissen met Parzival, Edward Gal met Glock’s Voice, Hans Peter Minderhoud met Glock’s Flirt en Glock’s Johnson, Marieke van der Putten met Ambria en Zingaro-Apple, Emmelie Scholtens met Apache, Diederik van Silfhout met Arlando en Madeleine Witte-Vrees met Cennin.

Het B-kader bestaat uit Marlies van Baalen met Ratzinger, Adelinde Cornelissen met Aqiedo, Katja Gevers met Thriller, Jeannette Haazen met Dabanos D04, Daniëlle Heijkoop met Siro, Patrick van der Meer met Zippo en Tommie Visser met Vingino.

KNHS/Adelinde Cornelissen