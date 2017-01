Hans Peter Minderhoud weer genomineerd als Sportman van het Jaar in Zeeland

Hans Peter Minderhoud is bij het Zeeuws Topsportgala voor de achtste keer genomineerd voor de titel Sportman van het jaar. Daarmee staat de voormalige inwoner van Zeeland op eenzame hoogte in de provincie.

Minderhoud, die overigens alleen in 2010 ook daadwerkelijk zijn nominatie verzilverde, was er zelfs nog een negende keer bij. In 2008 was er namelijk een aparte categorie voor de olympiërs gecreëerd door SportZeeland. De ruiter greep dat jaar in Peking zilver met Oranje in de landenwedstrijd en ontving daarom een speciale prijs.

Winnaar Wereldbeker

Dít jaar nam Minderhoud ook deel aan de Zomerspelen. Maar in Rio de Janeiro was hij niet in blakende vorm; met de Nederlandse equipe viel hij net buiten het podium. Zijn nominatie voor de Zeeuwse eretitel dankt hij aan een andere prestatie: in maart won hij in Göteborg de wereldbeker met Glock’s Flirt. Bij zijn zesde deelname aan de wereldbekerfinale was het raak.

Nieuwenhuis: Talent van het Jaar?

Nog een paardensporter werd genomineerd: Jeanine Nieuwenhuis, EK-kampioene Young Riders met TC Athene, is genomineerd in de categorie Talent van het Jaar. Haar concurrenten voor de titel zijn Antwan Tolhoek (wielrennen), Rick van Drongelen (voetbal).

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant

Foto boven: Remco Veurink