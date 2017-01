Glock’s Flirt derde op lijst ‘meest verdienende dressuurpaard’

We blijven nog even in de lijstjes, zo aan het begin van een nieuw jaar. Hoewel dressuurpaarden en -ruiters bij lange na niet aan het prijzengeld komen dat in de springwereld verdiend wordt, is de ranking die Hippomundo hier geeft, ook interessant. Het beste paard op de FEI-ranking kon ook de hoogste cheques incasseren: Weihegold OLD won 132.275 euro in 2016. Daarachter loopt het nog even in de pas met de FEI-lijst: Desperados FRH staat tweede, met zo’n 20.000 euro minder op de teller. Hoewel Glock’s Flirt niet in de top tien staat als het gaat om de bij elkaar gesprokkelde rankingpunten, zien we de sympathieke vosruin die met Hans Peter Minderhoud de wereldbeker won vorig jaar op nummer drie, met 94.175 euro.

Showtime FH staat op vier, gevolgd door de KWPN-paarden Vancouver K (v. Jazz) en Unee BB (v. Gribaldi). Zij wonnen bijna 79.000 en 78.000 euro. Don Auriello staat achtste, met vlak achter zich het tweede paard van Isabell Werth, Emilio en My Lady van de Deense Mikala Gundersen.

Twee KWPN-paarden bij de top tien dus. Verderop in de lijst zien we nog Zaïre (v. Son de Niro) op 11, Zuidenwind (v. OO Seven) op 14, Cennin (v. Vivaldi) op 18 en Verdades (v. Florett As), Arlando N.O.P. (v. Paddox) en Nip Tuck (v. Don Ruto) op 21, 22 en 23. De vorig jaar zomer met pensioen gestuurde Scandic (v. Solos Carex) staat op 29 en ook Annarico, (v. Lord Loxley), Tiamo (v. Lester), Thriller (v. Gribaldi), Woodstock (v. Havel), Meggle’s Boston (v. Johnson) en Parzival (v. Jazz) staan nog in de top 50.

Ranking prijzengeld dressuurpaarden 2016.

Foto: DigiShots