Gert Bolmer: ‘Voor mij geen topsport meer’

Para ruiter Gert Bolmer stopt met de topsport, zo liet hij vanmorgen via facebook weten. Sindsdien stromen de reacties binnen: ‘Moeilijke maar dappere beslissing’, ‘Jammer, maar knappe keuze’, ‘Respect, en wat kun je op geweldige prestaties terugkijken!’En dat is zeker zo: vanaf de eerste internationale wedstrijd in 1997 nam Gert deel aan drie WK’s, drie EK’s en drie Paralympische Spelen. Op één uitzondering na was er telkens eremetaal en werd veertien keer een medaille omgehangen. Vijf keer ging het Nederlands kampioenschap naar Gert.

Naast alle successen was er ook de nodige tegenslag, met ongelukken en zware blessures bij de paarden, een ziekenhuisopname vlak voor een EK, diefstal van alle spullen… De pech zorgde ervoor dat Gert vaak met een nieuw paard van voren af aan moest beginnen. ‘Ik denk dat er weinig ruiters zijn die met zoveel verschillende paarden in de nationale kaders gezeten hebben’, aldus Gert.

Focus op Rio

Het besluit om te stoppen kwam niet zomaar. ‘Je groeit een beetje toe naar het moment waarop je er echt een punt achter zet’, vertelt Bolmer. ‘Een jaar geleden was de focus nog volledig op Rio gericht. Ik reed toen met Aerro een heel goede wedstrijd in Genemuiden, waarbij ik vierde Nederlander was, terwijl er vijf combinaties naar de Paralympics mochten. We wisten toen wel dat de scores verder omhoog moesten om echt kans te maken op Rio, en daar zijn we vol voor gegaan.’

Voorafgaand aan en tijdens de eerste selectiewedstrijd, in Roosendaal, zat het echter flink tegen. Een reële kans op Rio was verkeken en samen met het feit dat Gert al veel langer steeds meer problemen kreeg met zijn balans op het paard, zorgde dat ervoor dat hij ging nadenken over ‘Hoe verder’? ‘Na heel wat praten en nadenken heb ik uiteindelijk de knoop doorgehakt’, vertelt de 34-jarige ruiter. ‘Ik ben niet iemand die alleen maar meedoet om het meedoen; ik wil een doel voor ogen hebben en me daar op richten.’

Speciale paarden

Gert heeft vele paarden gereden in zijn leven. Lodewijk was het paard dat hem ‘maakte’ als gevierd ruiter. ‘Met hem behaalde ik de meeste successen, met medailles op alle kampioenschappen en teambrons op de Paralympics in Athene in 2004. Met al mijn paarden had ik een speciale band, maar ik denk dat Vorman voor mij het meest betekende; ze was niet het meest ideale paard qua bouw en beweging, maar ze zette nooit een pas verkeerd en hield altijd rekening met me. Haar werkwilligheid was echt een grote pré.’

2017 wordt sowieso een jaar van verandering voor Gert en zijn vrouw Marloes. Begin april verwachten ze hun eerste kindje. ‘We kijken daar geweldig naar uit natuurlijk! Maar de komst van een nieuw gezinslid staat helemaal los van het besluit om de topsport vaarwel te zeggen. Daarnaast blijf ik ook nog wel gewoon af en toe rijden, hoor! Helemáál zonder paardrijden kan ik nu eenmaal niet.’

