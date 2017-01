Wereldranglijst: Werth met Weihegold én Emilio in top tien

De top zes van de FEI Wereldranglijst dressuur over het hele afgelopen jaar is identiek aan die van vorige maand, met Isabell Werth en Weihegold OLD op één en daar achter haar Olympische teamgenoten Kristina Bröring-Sprehe met Desperados FRH en Dorothee Schneider met Showtime FRH.Laura Graves staat vierde met Verdades, gevolgd door Carl Hester met Nip Tuck en Inessa Merkulova met Mister X. De overige top tien-plaatsen zijn enigszins door elkaar gehusseld. Severo Jurado Lopez met Lorenzo zien we op zeven. Isabell Werth staat op acht met haar tweede Zware Tour-paard Emilio. Op negen Steffen Peters met Legolas; Tinne Vilhelmson Silfvén met Don Auriello maakt de top tien compleet. De laatste twee zakten twee posities, ten gunste dus van Werth en Jurado Lopez.

Madeleine Witte derde Nederlander

Hans Peter Minderhoud stijgt een plek en staat nu op elf met Glock’s Flirt, terwijl Diederik van Silfhout zijn tiende plek kwijt is en nu op twaalf staat met Arlando N.O.P. Derde Nederlander op de ranking is Madeleine Witte-Vrees met Cennin. Ze stijgt van 35 naar 31. Minderhoud behoudt met tweede paard Glock’s Johnon TN N.O.P. positie 34.

Stelle stijger: Fabregaz

Grote stijger bij de beste vijftig is Fabienne Lütkemeier met Fabregaz. Ze klimt van 77 naar 47, die op de CDI4* wedstrijd in Frankfurt in december zowel in de Grand Prix als in de Special op de tweede plek terechtkwam, achter Anabel Balkenhol met Dablino FRH.

FEI World ranking dressage (01012016-31122016).

Foto: Remco Veurink