Nieuwe bondscoach Monique Peutz: ‘Zin in nieuwe uitdaging’

Tineke Bartels legde haar functie als bondscoach van de dressuurjeugd neer vorige week. Volgend jaar volgen Alex van Silfhout (Junioren/Young Riders/U25) en Monique Peutz (pony’s) haar op.

Een wellicht minder bekende naam is die van Peutz. We maken kennis met de amazone/trainster, die al vanaf haar zevende ‘in de paarden’ zit. Ze is op de kaderwedstrijd bij De Kroo als we haar spreken: ‘Officieel gaat mijn functie per 1 januari in, maar ik ben al een tijdje bezig om ponyruiters en hun ouders en trainers te leren kennen.’

Samber

‘Niemand in mijn familie had iets met paarden’, vertelt ze. ‘We woonden midden in de stad Groningen. maar ik moest en zou paardrijden. Als klein meisje ging ik elke woensdagmiddag naar de Eswalmanege in Vries, waar ik na een tijdje pony’s of paarden van anderen ging rijden. Via een vriendin kon ik stagelopen bij Dr. Reiner Klimke, waar ik drie jaar zou blijven.’

Terug in Nederland werd ze een bekende verschijning met de bonte KWPN-hengst Samber, die ze tot en met internationaal Grand Prix zou rijden. ‘Ik kreeg ook steeds meer andere hengsten te rijden en werd veel gevraagd als instructrice. Verder bleef ik zelf trainen bij bekende namen als Johann Hinnemann en Henk van Bergen en haalde ik mijn Bereiter-diploma.’ Lesgeven en trainen bleef ‘trekken’.

Er werden cursussen gevolgd in Deurne; jurycurssussen – Peutz mag tot met CDI4* jureren en bijvoorbeeld ook parawedstrijden en jongepaardencompetities beoordelen.

Kadertrainingen

Samen met Tineke Bartels en Wim Ernes deed ze de trainingen op de KNHS-terugkomdagen en kadertrainingen. ‘Op het EK Jeugd in Oliva was het zo warm dat alle proeven in de ochtend gereden moesten worden. Tineke kon niet én de Junioren én de Young Riders begeleiden indien de loting ongunstig zou uitpakken en dus ging ik mee.’

Het is voor het eerst dat er een aparte functie is ingericht voor een coach van de ponyruiters. ‘Voor mij ideaal; ik kan de werkzaamheden combineren met die als internationaal jurylid. Zo ben ik eind januari gevraagd om op Jumping Amsterdam de Grand Prix en Kür te jureren.’

‘Ook kan ik nog mijn eigen jonge paarden blijven trainen en de combinaties die al sinds jaar en dag bij mij trainen (zoals Sam en Bo Oudhof, foto) blijven begeleiden’, vervolgt ze. Peutz zal ook haar ervaring als Coach 5-trainer kunnen gebruiken én is zelf ouder van twee topsporters: ‘Onze twee jongens basketballen op internationaal niveau.’

Mooie taak op EK Pony’s

Peutz heeft zin in haar nieuwe uitdaging. ‘Het is geweldig om je bezig te houden met jeugdruiters; het is méér dan helpen met losrijden en trainen; jonge ruiters zijn nog heel onbevangen en onervaren. Er komt veel kijken bij die zes minuten in de ring waarop het moet gebeuren: de spanning vooraf, de emoties, omgaan met tegenslagen…’

De nieuwe bondscoach ziet zich meteen voor een mooie taak gesteld: het EK Pony’s in Hongarije. ‘Er staat straks een compleet nieuw team op het EK. Alleen Marten Luiten maakte deel uit van de ploeg van dit jaar, als reserveruiter. Het A-kader bestaat uit drie bekende namen, de rest is allemaal nieuw. Het komt er dus op neer dat zowel ikzelf als het nieuwe team debuteert in Roosendaal.’

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots