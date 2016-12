Deens talent Vincent Maranello verkocht naar VS

De zesjarige bij het DWB goedgekeurde Vincent Maranello is via de Deense Mette Rosencrantz verkocht aan de Amerikaanse Young Rider Lauren Asher als toekomstpaard.

De grote (1.76m) Vincent Maranello stamt van succeshengst Blue Hors Zack, die we kennen als de kampioen van de KWPN hengstenkeuring in 2007 in Den Bosch als driejarige en daarna voor een bedrag van 430.000 euro verkocht werd aan Blue Hors. In 2013 werd zijn zoveelste zoon Vincent Maranello (mv. Future Cup) goedgekeurd voor het DWB; hij won de verrichtingstest met 866 punten.

Thomas Sigtenbjerggaard bracht de hengst uit in de jongepaardenrubrieken; als vijfjarige deed hij mee aan het WK in Verden; waar hij als negenjarige eindigde. In Ermelo dit jaar was het duo minder succesvol: zevende in de troostfinale met 78,40 punten.

Lauren Asher neemt de teugels van de inmiddels geruinde Vincent Maranello over. De amazone verhuisde onlangs naar Nederland, waar ze zowel met Vincent als met de vorig jaar aangeschafte ‘schoolmaster’De Noir (v. De Niro) traint, om binnenkort weer naar Florida te verhuizen voor het wedstrijdseizoen daar.

Naast Vincent Maranello schafte Asher bij Helgstrand Dressage ook nog de door Catherine Staller-Haddad in de Grand Prix uitgebracht Hotmail (v. Michellino) Lichte Tour-merrie Hønnerups Event (v. Romanov), aldus Eurodressage.com.

Eurodressage/Hoefslag

Foto: DigiShots