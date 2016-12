KWPN-gekeurde Upperville naar Andreas Helgstrand *interviews*

De KWPN-gekeurde Upperville is van stal verhuisd. De Gelderse hengst stond het afgelopen jaar gestald bij Laurens van Lieren met het oog op training en verkoop. Inmiddels heeft eigenaresse Nataliya Bronnikova besloten Upperville weg te halen uit Werkendam en een nieuw onderkomen voor hem te vinden in Denemarken.

Focus op verkoop

De vos heeft zijn intrek genomen in de stallen van Andreas Helgstrand. ‘De reden voor de verhuizing is simpel. Upperville staat te koop en ik denk dat Andreas een goed netwerk heeft met veel klanten voor zo’n paard.’ vertelt Bronnikova. Andreas Helgstrand bevestigt dit. ‘De focus ligt op de verkoop. We trainen hem en wellicht brengen we hem ook nog een keer uit op wedstrijd. Maar de verkoop heeft prioriteit. Op dit moment gaat een van mijn stalruiters met hem aan de slag.’

De Cabochon-zoon blijft beschikbaar voor de fokkerij. ‘Andreas heeft een gecertificeerd dekstation waardoor het nog steeds mogelijk is om met hem te dekken.’ aldus Bronnikova.

Gelders paard op de kaart

Onder Tatiana Dorofeeva acteerde Upperville tot op het hoogste niveau. Met scores rond de 70% wist hij het Gelderse paard ook in de Grand Prix op de kaart te zetten. De combinatie trad voor het laatst op tijdens de Wereldbekerfinale in Göteborg dit jaar, waar zij in de kür op muziek goed waren voor een percentage van 68,464%.

Foto: Focussed

Anniek van Schaik voor Hoefslag. Overname zonder bronvermelding en link naar dit bericht is niet toegestaan.