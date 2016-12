Geen doorgang voor Balearen Tour in 2017

De Balearen Tour kan in 2017 geen doorgang vinden, zo meldt de organisatie via haar Facebook. Het evenement wordt ieder jaar in oktober op het Spaanse eiland Mallorca gehouden, maar dankzij een dubbele planning in de FEI-agenda moet het evenement dit jaar verstek laten.

Protest

‘Onze datumaanvraag voor oktober 2017 botst met de datum dat Portugal een aanvraag heeft gedaan op de FEI-kalender. Portugal heeft haar datum eerder aangevraagd en een protest ingediend tegen onze aanvraag. Uiteindelijk heeft Portugal een toezegging gekregen en moeten wij ons terugtrekken. Helaas is er geen alternatieve datum voor onze 5* Balearen Tour in 2017. We zijn teleurgesteld, maar we zullen de FEI regels moeten accepteren.’

Nederlandse ruiters

De organisatie hoopt in 2018 weer een mooi evenement neer te kunnen zetten. De Balearen Tour was ook geliefd bij enkele Nederlandse ruiters. Zo behaalden Joyce Lenaerts en Madeleine Witte-Vrees dit jaar nog mooie resultaten. Ook de in Nederland gestationeerde Morgan Barbaçon-Mestre reisde vaak in het najaar naar haar thuisland om de Balaren Tour mee te pikken.

Foto: Digishots